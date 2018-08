L'Iran ha presentato un missile balistico di nuova generazione

Il ministro della difesa iraniano Amir Khatami ha presentato il missile balistico"Fateh" di nuova generazione, in grado di eludere i radar e di raggiungere un obiettivo con maggiore precisione.

Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim.

Secondo Khatami, il nuovo missile è stato completamente riprogettato dagli esperti iraniani. Il ministro della difesa ha aggiunto che le prove si sono svolte con successo. Egli ha sottolineato che la produzione di massa di nuove armi consentirà al paese di migliorare notevolmente le capacità di difesa delle Forze Armate dell'Iran, che hanno intenzione di sviluppare ulteriormente l'industria missilistica e aumentare le opportunità create nel paese dai missili.

Khatami ha anche sottolineato che l'Iran non permetterà mai ad altri paesi di interferire negli affari interni dello stato.

In precedenza, il canale televisivo Fox News, citando fonti della diplomazia, ha riferito che l'Iran per prima volta da oltre un anno ha condotto un test di missile balistico. Secondo le fonti, il test ha avuto luogo nel sud-est dell'Iran, nella città di Dzhaska ed è stato registrato da satelliti USA. Il missile ha volato per circa 160 km, lungo una traiettoria di volo nel deserto iraniano.