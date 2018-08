Il re di Giordania ha inviato al patriarca di Mosca e di tutte le Rus, Kirill, a visitare il paese, la visita può avvenire subito, ha detto in un'intervista a Sputnik l'ambasciatore di Giordania a Mosca Amzhad al Adaila.

"Il re giordano ha inviato sua santità il patriarca della chiesa ortodossa russa Kirill a visitare la Giordania. La visita sarà organizzata in un prossimo futuro. Questa visita ha un ruolo importante nel determinare la posizione del battesimo, come uno dei più importanti luoghi sacri per i cristiani", ha detto.

Il re di Giordania Abdullah II ha visitato Mosca il 15 febbraio, nel corso di questa visita ha tenuto il suo incontro con il patriarca Kirill.