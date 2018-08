Nel mondo andate a ruba le banconote da 0 euro con l'effige di Karl Marx

L'azienda impegnata nella promozione turistica della città tedesca di Treviri a marzo ha messo in circolo le banconote-souvenir con il ritratto di Marx in onore del 200° anniversario della nascita del filosofo tedesco, celebrato il 5 maggio.

La prima tiratura di 5mila banconote è stata venduta in meno di un mese.

Le banconote-souvenir sono state inviate in oltre 40 Paesi, in particolare sono state molto popolari in Cina, dove sono state ordinate in 25-30mila.