Russia, in vendita unico cappello certificato al mondo con il pelo di mammut

Il proprietario del cappello è Vladimir Ammosov, costruttore 44enne di Yakutsk:

"Mio zio ha raccolto un intero pacchetto di lana di mammut nel villaggio di Kazachyem, poi me lo ha venduto. Per molto tempo ho pensato a cosa farci e alla fine ho deciso di fare un cappello. In Jacuzia facciamo cappelli tradizionali con pelo di cavallo, perché non provare con quello di mammut?"

© Foto: Vladimir Ammosov Vladimir Ammosov e il suo capello del pelo di mammut

Ammosov ha consegnato il pelo ad un artigiano che gli ha fatto un cappello.

L'autenticità del pelo è stata confermata dal direttore del museo dei mammut della Jacuzia Semyon Grigoriev, segnala The Siberian Times.