"La nave da guerra di classe "Arleigh Burke", il cacciatorpediniere "USS Carney", è entrato nel Mar Nero domenica 12 agosto per effettuare operazioni a garanzia della sicurezza navale e per migliorare la cooperazione con gli alleati e partner della regione", — si legge nel comunicato.

"L'arrivo della "USS Carney" nel Mar Nero dimostra il nostro impegno costante per la sicurezza e la stabilità nella regione — ha dichiarato il comandante della nave Tyson Young. — Il tempo che trascorreremo qui contribuirà a migliorare la comunicazione, lo scambio di informazioni ed esperienze con i Paesi partner".

In precedenza "USS Carney" era entrata nelle acque del Mar Nero lo scorso gennaio.

Allora il professore in Scienze Politiche e presidente dell'associazione panrussa a sostegno della Flotta, il capitano di primo rango Mikhail Nenashev, aveva sostenuto che non era un passo amichevole nei confronti della Russia l'ingresso del cacciatorpediniere.

Grazie alla capacità di combattimento del sistema di difesa missilistica "Aegis", i cacciatorpedinieri di questa classe sono in grado di far fronte a compiti con un elevato grado di minaccia da parte del nemico, assicurando la difesa aerea, anti-nave e anti-sommergibile. Queste navi sono armate con due unità di contraerea, in grado di essere armate fino a 56 missili da crociera Tomahawk, equipaggiabili con testate nucleari. A bordo della nave si trova l'elicottero SH-60 Seahawk. L'equipaggio delle navi di questa classe è costituito da oltre 330 persone.