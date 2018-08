Sondaggio CBS: il 61% degli statunitensi preoccupato per le tensioni razziali

Il 61 per cento dei cittadini statunitensi ritiene che le tensioni razziali nel paese siano cresciute nell'ultimo anno, secondo un sondaggio, condotto in occasione dell'anniversario di un raduno dei nazionalisti di estrema destra nella città di Charlottesville.

Solo il 10 percento delle persone ha notato un calo delle tensioni razziali, mentre il 29 percento non ha visto alcuna differenza. Sono i dati emersi da un sondaggio della CBS News, condotto da YouGov.

I risultati hanno rivelato che la quota di coloro che hanno riportato l'aumento delle tensioni razziali è aumentata al 78% tra i neri americani e scesa al 56% tra i cittadini statunitensi bianchi.

Ben il 58% delle persone non ha approvato l'approccio del presidente Donald Trump alle questioni razziali, con gli intervistati che sono stati nettamente divisi sulla questione dalla razza e dall'appartenenza politica.

È interessante notare che il livello di insoddisfazione è salito all'82 e al 73% rispettivamente tra cittadini statunitensi neri e ispanici. Anche i bianchi, tuttavia, tendono a disapprovare la gestione del problema da parte del presidente, con il 51% del gruppo che ha espresso la propria insoddisfazione.

Un enorme 83 percento dei repubblicani ha prevedibilmente approvato l'approccio del presidente, mentre il 90 percento dei democratici la pensa diversamente.

L'indagine è stata condotta tra 2.238 adulti statunitensi tra l'8 e il 10 agosto, con il margine approssimativo di errore stimato al 2,5%.

L'11 agosto 2017, i suprematisti bianchi hanno tenuto una manifestazione vicino all'Università della Virginia che ha provocato una rissa con un gruppo schierato per una contro-protesta. Il giorno dopo, un importante raduno di Unite the Right ha riunito migliaia di nazionalisti di estrema destra nel centro di Charlottesville, per protestare contro i piani delle autorità di rimuovere un monumento al generale dell'esercito confederato Robert E. Lee da una piazza locale. La manifestazione ha portato a violenze tra dimostranti e controdimostranti, culminati in un attacco di macchine che ha lasciato una persona morta e dozzine di feriti.