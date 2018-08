La Russia viene artificialmente legata a questi eventi, ha detto il primo vice presidente del comitato della Duma per gli affari internazionali Dmitry Novikov.

Il membro del congresso repubblicano Thomas Garrett ha detto che nel corso di un briefing con il capo dell'FBI Christopher Ray gli è stato riferito che "l'intervento" russo ha svolto il ruolo di "fomentare il fuoco" a Charlottesville, riporta la CNN.

"Abbiamo già vissuto queste scene, quando le accuse contro la Russia avanzano, contemporaneamente non vengono espressi comprensibili argomenti. Ora abbiamo a che fare anche con una situazione del genere, accusano la Russia di tutti i peccati mortali, vengono presi tutti gli episodi di una determinata realtà e vengono cablati artificialmente a questi eventi" ha detto sottolineando che la presente dichiarazione è simile al "caso Skripal", poiché non vi è alcuna prova conclusiva.

"Ripeto, non c'è alcuna prova conclusiva, così come nel "caso Skripal". In questo caso abbiamo a che fare con una simile situazione. Sembra tutto molto strano", ha concluso il deputato.