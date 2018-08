Siluanov: ciò che mina la stabilità del dollaro

"Infatti il dollaro, considerato una valuta mondiale, ha una debole resistenza. L'azione delle autorità statunitensi, che dicono oggi di introdurre limitazioni ai calcoli, e domani altro, conducono al fatto che il dollaro sia un pericoloso strumento di calcolo. Chi ne ha bisogno?" ha detto al programma "Domenica sera con Vladimir Solovyov" sul canale televisivo "Rossia 1".

Secondo lui, le autorità russe devono ora costruire la politica, tenendo conto dei possibili rischi che derivano dall'azione dei colleghi americani. "In realtà, questo già accade. Abbiamo diminuito le nostre riserve in attività USA. Stiamo parlando di riserve internazionali della Banca Centrale, abbiamo ridotto gli allegati di questi fondi americani" ha detto.

Il ministro ha riferito che le autorità fanno i calcoli non in dollari. "In primo luogo, hanno sviluppato i calcoli in valute nazionali. Si tratta di quelle valute che sono sicuri, passano attraverso le banche americane e che non rientrano sotto il controllo americano del tesoro. Infatti, limitiamo le transazioni in dollari americani", ha aggiunto Medvedev.