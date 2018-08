A Kiev hanno denunciato la minaccia della perdita di sovranità

L'Ucraina rischia di perdere la sua sovranità, ha detto il vice ministro per "i territori temporaneamente occupati e di sfollati" Georgy Tuka in un'intervista a Apostof.

Secondo il vice ministro, la presenza russa nel mare dell'Ucraina minaccia la perdita del mare Nero e mar d'Azov.

"Non vedo un reale percorso, le nostre forze non sono in grado di far fronte a questa situazione. Puramente militare, il percorso non lo vedo", ha sottolineato.

Ha anche aggiunto che al più presto Kiev rischia di perdere non due mari, ma lo stato.

"Abbiamo una reale minaccia per la perdita della sovranità, e non necessariamente militarmente. La quinta colonna ha la maggioranza in Parlamento", ha dichiarato.