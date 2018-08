USA si preparano alla battaglia con la Russia nel Nord dell'Atlantico

Il giornale cita una dichiarazione del comandante in capo della marina militare USA, l'ammiraglio John Richardson, che nell'intervista ha sottolineato che la recente attività dei sottomarini russi in questa regione ha raggiunto il picco più alto negli ultimi 25 anni.

Come sottolineano gli autori dell'articolo, una simile promessa nel giorno della sua nomina l'ha fatta il vice-ammiraglio Charles Richard, insediatosi a capo della flotta di sottomarini USA il 3 agosto.

"Pronti per la battaglia! Questo è stato l'ordine dell'ammiraglio e questo è il mio ordine. Solo grazie alla prontezza al combattimento possiamo impedire lo spargimento di sangue. Il nostro popolo è in attesa e richiede vittoria. Non lo deluderemo!" ha detto Richard.

Secondo gli esperti, queste dichiarazioni riflettono le disposizioni della strategia nazionale della Difesa per l'anno 2018, secondo le quali per gli USA ci sarà il confronto con la Russia e la Cina, piuttosto che con il terrorismo.