A Manchester dieci persone sono rimaste ferite in una sparatoria

Dieci persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale dopo la sparatoria, avvenuta a Manchester, ha riferito la polizia locale.

L'incidente è avvenuto nella zona di Moss Side nella parte sud della città. Sul luogo dell'incidente ci sono state perquisizioni, la polizia sta interrogando i testimoni e analizza le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza.

Il capo del dipartimento della polizia investigativa Debbie Dooley ha riferito che un paio di ore prima della sparatoria nel quartiere, c'era il carnevale caraibico, pertanto, per le strade c'erano molte persone.

"Ora in ospedale ci sono diverse persone con diverse ferite da arma da fuoco, ma, fortunatamente, la maggior parte dei feriti non è in pericolo di vita", ha aggiunto.

Altri dettagli non ci sono, ma da anni questa zona è "famosa" per spacciatori e trafficanti di armi.