Erdogan: la Turchia pagherà i partner in valuta nazionale

La Turchia si prepara a passare ai pagamenti in valuta nazionale con i suoi principali partner commerciali come la Cina, la Russia, l'Iran e l'Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente Recep Tayyip Erdogan.

"Ci stiamo preparando a passare ai pagamenti in moneta nazionale con i nostri principali partner commerciali come la Cina, la Russia, l'Iran e l'Ucraina. Se anche i paesi europei vorranno liberarsi dalle catene del dollaro, Ankara è pronta a fare lo stesso con loro", ha detto Erdogan parlando ad una manifestazione nella città di Rize.

Egli ha sottolineato che la Turchia non accetterà un ordine mondiale in cui il mondo è minacciato dalla guerra economica e dalle sanzioni.

"Coloro che stanno cercando di regolare i conti con la Turchia e colpire sotto la cintura, deve ricordarsi che nel mondo non esiste una politica e un paese che avranno successo perseguendo una politica ostile verso Ankara. Chiunque causerà sofferenze al popolo turco prima o poi la pagherà", ha affermato Erdogan.

Egli ha aggiunto che la Turchia si è posta obiettivi ambiziosi ed è sulla buona strada per la loro realizzazione ed è resistente agli urti e alle minacce.

"Niente costringerà la Turchia a rinunciare i suoi obiettivi per l'economia, a ritirarsi dalla lotta contro il terrorismo, la Turchia non cambierà la sua politica in Siria e Iraq", ha evidenziato il presidente.

Gli Stati Uniti hanno raddoppiato le tariffe sull'alluminio e l'acciaio per la Turchia, causando il crollo della lira turca ai minimi storici.

Il Tesoro degli Stati Uniti in precedenza ha imposto sanzioni contro il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Interno turchi in relazione alla detenzione del pastore americano Andrew Brunson, arrestato nell'ottobre 2016 con l'accusa di favoreggiamento dell'organizzazione terroristica Feto.