Ambasciata russa a Londra commenta la retorica del ministro della Difesa britannico

Williamson durante il Consiglio Atlantico di questa settimana ha accusato la Russia di aggressione, conduzione di operazioni segrete, guerra cibernetica, militarismo e sabotaggio politico.

"Consideriamo tutto questo un altro attacco politico sulla linea antirussa del governo conservator del Regno Unito, progettato per impedire relazioni costruttive sul continente europeo", ha detto il portavoce.

Egli ha affermato che l'ambasciata è rimasta colpita dai toni insolitamente bellicosi del ministro Williamson, che vanta la volontà e la capacità che ha il Regno Unito di usare la forza in tutto il mondo.

"Questa retorica da parte di un funzionario britannico di alto rango mette in luce i veri motivi della crescita forzata delle spese dei paesi della NATO… Tale irresponsabile gesto bellicoso… non può non provocare rammarico", ha concluso l'ambasciata russa.