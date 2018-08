Erdogan: la Turchia resisterà alle minacce statunitensi

"Agiremo secondo la legge, ma per quanto riguarda le loro minacce, non ci offenderemo. Ci rialzeremo da dove siamo caduti, il mio popolo è sicuro di se… Mi rivolgo agli Stati Uniti: ci dispiace che volete cambiare un vostro partner NATO per un pastore", ha detto Erdogan durante una manifestazione nella città di Uni.

Egli ha sottolineato che sarà impossibile ottenere qualcosa dalla Turchia con le minacce.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN Turchia, scontro Erdogan-Trump

Gli Stati Uniti hanno raddoppiato le tariffe sull'alluminio e l'acciaio per la Turchia, causando il crollo della lira turca ai minimi storici.

Il Tesoro degli Stati Uniti in precedenza ha imposto sanzioni contro il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Interno turchi in relazione alla detenzione del pastore americano Andrew Brunson, arrestato nell'ottobre 2016 con l'accusa di favoreggiamento dell'organizzazione terroristica Feto.