Zakharova: perché gli USA continuano a imporre sanzioni

Gli USA hanno introdotto nuove sanzioni, poiché perdono risorse per lo sviluppo, ha detto la portavoce del ministero degli esteri Maria Zakharova nel corso di una visita in Serbia.

Ha aggiunto che Mosca prepara risposte a specchio.

© AP Photo / Frank Augstein Zakharova: perché era necessario "il caso Skripal"

"Non si tratta della Russia, ma del fatto che, forse, gli USA semplicemente si rendono conto che perdono le risorse di ulteriore sviluppo, quelle risorse, che a loro mancavano per uscire dalla crisi, che, infatti, sta attraversando il mondo. Queste risorse non ci sono più, ne servono sempre nuove, ha bisogno di una vera e propria espansione, politica, finanziaria, economica, tutti noi lo vediamo", ha affermato la Zakharova, ricordando che Washington ultimamente sta applicando sanzioni politiche e nei confronti di Cina, Iran e anche il partner dell'Unione Europea.

La diplomatica ha anche confermato che Mosca sta preparando una risposta a un nuovo pacchetto di sanzioni di Washington. "Ora queste misure di ritorsione sono in via di elaborazione. Ci hanno detto che, purtroppo, sono stati costretti, per l'ennesima volta, a pensare a come migliorare e visualizzare la situazione di stallo, rispondendo a specchio. Lo abbiamo detto apertamente e pubblicamente", ha detto.