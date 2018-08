Difesa aerea siriana ha abbattuto obiettivo nemico a Damasco

Che oggetto era e a chi apparteneva, l'agenzia non l'ha riferito. I militari russi hanno distrutto due droni lanciati in direzione di Hmeymim per il controllo del territorio nella provincia di Latakia.

Come ha detto il capo del Centro di maggiore generale Alexei Tsygankov, gli aerei sono riusciti a battere la distanza dalla base aerea con fuoco regolare dei mezzi. Non ci sono danni o vittime, la base aerea funziona come previsto.

Il due di agosto, si è appreso che il sistema di Difesa aerea siriano ha abbattuto due droni israeliani da ricognizione a ovest di Damasco.