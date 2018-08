Il Mar Nero rischia di morire

Il Mar Nero può morire in cinquant'anni per l'accumulo dell'acido solfidrico, che satura circa il 90% delle sue acque. Lo afferma lo scienziato russo Konstantin Zgurovsky.

Il motivo del disastro ecologico è finora rimasto nascosto nei fondali. Tuttavia non manca molto prima che possa emergere, afferma sicuro lo scienziato.

"Vediamo come il riscaldamento globale stia accelerando, quindi è possibile che il Mar Nero si trasformi in una riserva d'acqua morta in cinquant'anni, o anche prima", ritiene Zgurovsky, riferisce Planet Today.

Questa caratteristica è stata scoperta dagli oceanografi già alla fine del XIX secolo. La dichiarazione è stata confermata dalla spedizione di Joseph Spindler. Infatti solo il 10% delle acque del Mar Nero è immune dal gas incolore con l'odore delle uova marce, scrivono i media russi.

Pertanto il Mar Nero può diventare puzzolente, trasformandosi in un laghetto maleodorante. Tuttavia, se si intraprendono le misure opportune in tempo, si può evitare il disastro ecologico o almeno ritardarlo.