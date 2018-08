Il Messico sceglie il grano russo

Quando si sceglie il grano i messicani sono guidati, prima di tutto, dal rapporto qualità-prezzo. Questa è la situazione che si è creata per la fornitura di grano russo anche in un altro paese latinoamericano, Nicaragua. Proprio il rapporto qualità-prezzo e logistica adeguata di accompagnamento rende le consegne più attraenti in confronto alla fornitura USA. I prezzi della fornitura sono assolutamente naturali, il volume del raccolto corrente per l'esportazione in Russia è assolutamente adeguato e attraente per il pezzo di esportazione.

I costi derivanti dalla produzione di grano, si sovrappongono per compensare i costi del trasporto. In questo caso, il prezzo totale che si profila per esportazione risulta essere più attraente per gli importatori in Messico. Quando la Russia, a parità di condizioni compete con l'Ucraina sul mercato messicano, così come le condizioni di fornitura di questi due paesi sono comparabili per distanza, e in generale, per la logistica. La presenza di un determinato paese sul mercato è una questione di specifiche trattative commerciali e specifica delle condizioni di mercato.

Può diventare anche un problema di concorrenza tra Russia e Argentina per il mercato messicano. Nonostante il fatto che il grano di questi due paesi è prodotto in diverse stagioni, il prodotto può essere conservato per lungo tempo, questo porta alla possibilità di un inasprimento della concorrenza. Inoltre non si può escludere che la Russia in futuro aumenti le esportazioni di altri prodotti in Messico. Molto dipenderà da quale futuro attende l'accordo NAFTA, se verranno create ulteriori barriere tra i paesi partecipanti.

Il Messico, a sua volta, può anche offrire alcuni gruppi di prodotti, tra i quali ci sono anche i prodotti agricoli. I produttori messicani stanno attivamente cercando di padroneggiare nuove nicchie di mercato russo. Il Messico è il secondo dopo il Brasile, il più grande partner commerciale ed economico in America Latina. Questo è l'indicatore principale.

Il Messico è il più importante partner economico per il commercio con la Russia, la scala della sua economia è colossale. L'economia della Russia e Messico sono complementari. Le prospettive sono con il segno più. Entrambe le nazioni sono in costante lavoro per migliorare le relazioni bilaterali. La dinamica qui è davvero positiva.

Se il rapporto tra USA e Messico nell'ambito del NAFTA continuerà a peggiorare, si tratterà non di un muro, ma piuttosto delle relazioni commerciali, allora per la Russia ci saranno ulteriori condizioni sul mercato per il un paese latinoamericano. Jose Luis Fuente, il presidente della camera di commercio per gli affari del grano, ha detto che il Messico acquista grano russo, perché ha un prezzo migliore. In realtà, non stiamo parlando del fatto che noi preferiamo il russo al grano americano. Stiamo solo valutando le varie offerte sul mercato, quelli che hanno la stessa qualità e il prezzo accettabile.

Se troviamo proposte, allora compriamo il grano. Proprio questa è una delle ragioni per cui ci concentriamo sempre più spesso sul grano russo. La Russia effettua una consegna di buona qualità e prezzo.

Con l'aiuto del grano creiamo le migliori miscele di farina, con l'uso di grano USA e del Canada. La buona qualità della farina prodotta nel nostro paese è per l'alto contenuto di proteine. Prendiamo il grano da altri paesi. Così, con l'aiuto di grano dalla Russia e Argentina produciamo esattamente la farina che serve al mercato messicano. Il grano dall'Argentina e della Russia ha alcune differenze. La varietà Argentina è più morbida, mentre quella russa più solida. Entrambi hanno il giusto contenuto di proteine. Da questi facciamo la migliore miscela di farina.

Vale la pena ricordare anche la questione di logistica. Il grano dall'Argentina al Messico, richiede circa 23-24 giorni, mentre dalla Russia il grano arriva in 20 giorni. Io credo che in questo caso non si tratta di una competizione per la quota di mercato messicano, ma di complementarità. Felipe Javier Peña, presidente del consiglio di Stato in materia di approvvigionamento di grano ha detto: "abbiamo partecipato agli incontri organizzati dall'ambasciata di Russia in Messico e coordinato l'organizzazione di ProMéxico, che si occupa di promozione di prodotti messicani all'estero. Ci sono state proposte di fornitura di elicotteri russi, aerei, camion, trattori in Messico.

A sua volta, Messico vorrebbe aumentare la fornitura in Russia di prodotti agricoli. Si tratta di semi di sesamo, mais e olio. Anche qui si può parlare di fornitura di tequila e di carne. Il fatto è che tra il Messico e la Russia si è sviluppato un rapporto meraviglioso nel settore del commercio, che cresce e aumenta. Nella stagione 2018-2019 il Messico si aspetta un aumento significativo di approvvigionamento di grano russo, così come molte aziende messicane hanno già acquistato una grande quantità di grano dalla Russia. Quest'anno raggiungeremo il record assoluto per la fornitura di grano. Ciò è dovuto, in primo luogo, all'alta qualità del prodotto russo.