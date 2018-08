Handelsblatt: i piani EU degli USA, "scoppiare come una bolla di sapone"

Questo mostra la natura illusoria e senza speranza del "nuovo ordine mondiale" economico europeo, scrive Handelsblatt. Nonostante il successo economico e culturale, in termini politici l'Europa non ha piani opposti a USA, Russia e Cina, che ancora una volta stanno scommettendo sulla forza militare, note il giornale.

Il vecchio ordine mondiale, garante di cui sono stati gli USA, è passato alla storia, e l'Europa deve prendere il destino nelle sue mani, queste sono le ambizioni di molti politici europei, tra cui quella di Angela Merkel, scrive il giornalista di Handelsblatt Moriz Koch. La recente visita in Europa di Donald Trump è stata possibile interpretarla come "tour d'addio degli USA", che, stanchi e afflitti, vengono inviati in "pensione".

Tuttavia, il problema sta nel fatto che la volontà degli europei di affermarsi è in netto contrasto con le loro capacità e con la politica e la volontà di rafforzarsi. "Il divario tra le richieste dell'Europa e la sua instabilità è grande come non mai", sottolinea l'autore. Questa settimana, dopo che gli USA hanno cominciato a sabotare l'accordo nucleare con l'Iran, la debolezza dell'UE si è nuovamente manifestata. L'America rischia di incorrere in sanzioni, i governi europei rispondono con " appelli arrabbiati" e costretti a cedere alla pressione di Washington.

"L'Europa rimane una grandezza immaginaria della politica mondiale, perché può contrastare poco gli USA. I cinesi sono anche in grado di difendere i propri interessi prima degli europei, come hanno dimostrato con il progetto di una Nuova via della seta. Anche la Russia, che è inferiore per caratteristiche economiche, come la produttività del lavoro, tiene l'Europa a bada" ha detto Koch.

Il sogno dell'ordine mondiale "scoppia come una bolla di sapone. Nel mondo del futuro saranno in vigore le regole del passato. I nazionalisti sono tornati con Trump, Putin, Salvini e Orbán, e sotto il loro peso si rompono le norme del dopoguerra" dice l'autore. Questi fattori politici, perdono valore, l'influenza politica è di nuovo alimentata da potenza militare, riassume l'autore di Handelsblatt.