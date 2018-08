Ministro saudita: conflitto con il Canada non pregiudica fornitura di petrolio

Il portavoce ha anche sottolineato che l'attuale conflitto diplomatico tra Ottawa e Ryad non influenzerà i rapporti dello stato, della compagnia petrolifera Saudi Aramco con i clienti in Canada. La scorsa settimana diplomatici canadesi hanno invitato Ryad a liberare immediatamente i detenuti, i difensori dei diritti umani. In risposta, il ministero degli esteri dell'Arabia Saudita ha ritirato il suo ambasciatore da Ottawa, ha dichiarato persona non grata l'ambasciatore del Canada a Ryad, dandogli 24 ore per lasciare il paese.

L'Arabia Saudita ha anche annunciato il congelamento di tutti i nuovi contatti commerciali e di investimento, ha sospeso comuni programmi educativi con il Canada e l'invio di studenti nel paese. Tuttavia il ministro degli Esteri del Canada, ha detto martedì che Ottawa continuerà ad agire per la tutela dei diritti umani, nonostante l'espulsione dell'ambasciatore canadese in Arabia Saudita.