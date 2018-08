In USA per i polli impazziscono

Julie Baker ha aperto una società di produzione di pannolini per i polli. Inizialmente venivano usati esclusivamente per raccogliere il prezioso fertilizzante, ma con il tempo Baker ha notato cambiamenti nel suo target di riferimento. I nuovi acquirenti sono persone senza aziende agricole: volevano solo mantenere i loro animali domestici in casa. Un pannolino costa 18 dollari.

Secondo i dati del 2013, circa l' 1% dei residenti delle grandi città (New York, Denver, Los Angeles) ha polli come animali domestici, ora questi numeri sono più alti. Come scrive The Outline, alcuni assumono consulenti per il lavoro con gli uccelli a 225 dollari all'ora, costruiscono speciali "pollai" del valore di 20 000 dollari. In questo modo, un pollo è trasformato non solo in animale domestico, ma in status di ricchezza.