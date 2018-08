Scienziati britannici hanno creato una tabella di tecnologie del futuro

La tabella per le tecnologie innovative è stata creata dagli scienziati britannici dell'University college di Londra.

È come la tabella periodica degli elementi di Mendeleev, contiene le icone con la legenda dello sviluppo con diverse combinazioni di colori, disposte su due assi: tempo e potenziale socio-economico degli effetti. In verde sono contrassegnate tecnologie che ci sono già in questo momento, ad esempio, le automobili autonome, la carne artificiale. Il colore giallo indica sviluppi che il mondo vedrà nel prossimo futuro: la stampa 3D di organi umani, l'estrazione di acqua dall'aria. Nell'area grigia c'è la copia virtuale della Terra e il trapianto della testa.

Il 5 agosto, gli scienziati hanno documentato che tra la cronica mancanza di sonno e la internet-dipendenza c'è un rapporto, chi rimane in rete prima di andare a dormire dorme 25 minuti in meno.