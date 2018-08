Russia: vicino Rostov trovata sepoltura più antica delle piramidi d’Egitto

"Durante degli scavi gli archeologi hanno scoperto un antica sepoltura che potrebbe essere attribuita al IV millennio a.C. Seimila anni fa, un migliaio di anni prima della costruzione delle prime piramidi egiziane! Secondo gli scienziati, questi reperti unici, possono essere definiti una vera e propria scoperta sensazionale" riportano i media.

Sono state trovato delle strutture in pietra mai viste prima, sotto forma di camere sotterranee-catacombe. Qui, in buone condizioni, sono conservati vasi tradizionalmente utilizzati per le offerte di cibo, così come gli elementi delle briglie dei cavalli, il fedele compagno dei nomadi. Nel corso degli scavi sono stati scoperti utensili in rame, che potrebbero indicare che si tratta della sepoltura di persone con elevato status sociale.

L'antico tumulo funerario, secondo gli esperti, era noto da molto tempo. È anche indicato sulle mappe del XIX secolo sotto il nome di "Figurin". Ma gli archeologi non hanno mai potuto studiare il sito archeologico a causa della mancanza di fondi per realizzare opere costose.

"Già i primi risultati dello scavo testimoniano la natura unica di questo sito del patrimonio culturale, che sarà studiato grazie all'implementazione del progetto della compagnia statale per costruire una tabgenziale della città di Aksai" si legge nelle informazioni.