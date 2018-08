Elicotteri Ka-52 verranno ammodernati

In Russia è stato deciso che gli elicotteri da ricognizione e d’attacco Ka-52 Alligator verranno ammodernati. L’informazione è stata comunicata sul portale degli appalti di stato.

Si pianifica di migliorare l'efficienza delle armi guidate anticarro. A questo fine i militari miglioreranno il sistema ottico-elettronico dell'elicottero per aumentare la precisione e la gittata del velivolo.

Il riconoscimento e l'aggancio degli obiettivi a terra in condizioni di luce verrà migliorato di almeno 8-10km, mentre in condizioni notturne di non meno di 8-5km.

Tutti i lavori finiranno alla fine di settembre.

Il giroscopio stabilizzato optronico GOES-451 è installato nel naso dell'elicottero ed è dotato di una telecamera, termocamera, un telemetro laser-designatore, un sensore di irraggiamento laser e sistemi di guida per missili anticarro. Pertanto, il miglioramento delle prestazioni di GOES-451 aumenterà l'efficacia dell'uso dei missili guidati del tipo Vikhr-1.

Il complesso di armi guidate Vikhr-M è un sistema integrato dell'elicottero Ka-52. L'elicottero ha 12 missili supersonici guidati Vikhr-1, progettati per distruggere i carri armati. La gittata va da 500 metri a otto chilometri.