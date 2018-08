Asse Miami-Bogotá-Caracas finanzia attacchi terroristici contro il Venezuela

Il membro dell'Unione Saul Ortega, l'ex presidente del Parlamento del Mercosur, ritiene che il tentativo di uccidere Maduro con i droni e esplosivi è un'ulteriore prova che i membri dell'opposizione venezuelana "hanno una cospirazione con intenzioni ostili verso il Venezuela con l'obiettivo di effettuare un colpo di stato e aggressione contro lo stato". Ortega ha ricordato che il tentativo di Maduro, del 4 agosto durante la cerimonia dedicata al 81esimo anniversario della fondazione della guardia nazionale, è stato trasmesso in diretta nazionale alla radio e la televisione. La responsabilità per l'attacco l'ha rivendicata il gruppo soldati di Flanella. Il gruppo si presenta come l'unione di tutte le forze di resistenza a livello nazionale, che lottano contro Maduro.

"Questa è una cortina fumogena dietro la quale si nasconde l'opposizione ribelle venezuelana, finanziata direttamente da Bogotà e USA che non sono in grado e non hanno la forza per rovesciare il governo. Sono pronti a qualsiasi follia, simile a quella che hanno visto tutti i venezuelani", ha detto il membro a Sputnik Mundo.

Nonostante la tensione accumulatasi dopo l'incidente, ora la situazione è "assolutamente normale". Maduro "si sente bene e dirige il paese". I membri di NUS, secondo lui, procedono "per la salvaguardia della pace, della costituzione e delle leggi". Secondo Ortega, l'invito è quello di vincere "manifestazioni di fascismo e dell'estrema destra dell'opposizione venezuelana". Inoltre il politico ritiene che i media internazionali abbiano stravolto le informazioni sull'accaduto. A suo parere, "queste società commerciali sono interessate al rovesciamento della democrazia", cioè "sono collegate con quelli che finanziano tali atti terroristici".

"In caso di necessità si stanno mobilitando tutto il popolo del Venezuela, per sconfiggere questi gruppi fascisti che vogliono con ogni mezzo turbare la tranquillità dei venezuelani", ha detto Ortega. Un altro membro del NOUS, Julio Chavez è certo che il tentativo contro Maduro è "un atto di destabilizzazione, pianificato dall'opposizione e dello stesso presidente Donald Trump con l'obiettivo di rovesciare la rivoluzione bolivariana".

"Con l'arrivo di Hugo Chavez nel 1999, abbiamo dovuto superare gli ostacoli e le difficoltà con grande valore: colpi di stato, sabotaggio dell'industria petrolifera e del sistema di alimentazione, quello economico e finanziario, l'aggressione che ha provocato un forte aumento dell'inflazione. Tutto questo ha generato il malcontento del popolo e i problemi che noi non ci nascondiamo" ha detto Julio Chavez, secondo cui il governo nazionale e il popolo venezuelano, "stanno cercando di trovare alternative e le opzioni all'interno della costituzione", ma hanno poco spazio di manovra a causa dello "strangolamento economico", proveniente dall'estero, ad esempio, attraverso il congelamento dei conti del paese e il blocco delle risorse.

"Il loro obiettivo è quello di creare un'esplosione sociale".

Secondo il politico, questi piani sono in atto ogni volta che l'opposizione non può rovesciare o farla finita con il progetto boliviano. Cosi è nato questo tentativo fallito di uccidere il capo di stato con i droni. Questo è uno dei tanti tentativi che "sono supportati e finanziati dall'oligarchia colombiana, fanno tutto il possibile per rovesciare il governo". La strategia dell'omicidio è la stessa che è stata utilizzata in Colombia nel corso degli anni per la distruzione di "candidato sociali e politici" ed è stata eseguita dai paramilitari. In questo modo, sono riusciti a "proteggere il traffico di droga, che ha portato reddito per le famiglie dell'oligarchia colombiana, che, senza dubbio, sono in combutta". Questa stessa strategia, secondo Chavez, è stata utilizzata per Maduro.

"La maggior parte è stata catturata, ora danno indicazioni su chi ha finanziato questi atti terroristici. Senza dubbio, l'asse Miami-Bogotá-Caracas finanzia e promuove queste azioni, sembra eccessivo tutta la comunità internazionale" ha detto Julio Chavez.

Nonostante tutto, il potere del presidente Maduro si rafforza, ha detto. La prova di questo è la manifestazione a Caracas, nata quasi spontaneamente "per denunciare i tentativi di assassinio di un capo di stato e di destabilizzazione". "L'asse di un complotto internazionale contro il Venezuela, con sede a Miami e Bogotá, cerca di colpire le risorse naturali non rinnovabili, ad esempio, petrolio e minerali".

"Non sono in grado di far fronte al popolo, con il progetto, con il rafforzamento della leadership di Maduro, presto saranno prese decisioni importanti, che faranno finire la mafia e il contrabbando dalla Colombia" ha concluso. Il presidente della Colombia, Juan Manuel Santos ha negato il suo coinvolgimento nell'omicidio di Nicolas Maduro, definendo le accuse a suo carico scandalose e infondate. Il capo della Colombia, ha detto che quel giorno era presente al battesimo del suo primo nipote.