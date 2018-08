L'esercito brasiliano diventerà multicolore

Chi presenta richiesta all'esercito brasiliano, può utilizzare un sistema di quote razziali, progettato per i candidati a pelle scura.

L'attribuzione dei posti avviene dopo la firma dell'accordo tra i tre tipi di forze Armate e di procuratore federale del Brasile.Nei commenti a Sputnik Brasile il capo supremo della formazione militare del Brasile, il generale André Luís Novaes ha raccontato come per il sistema delle quote saranno selezionati i candidati e ha espresso la speranza che con questo sistema il rapporto del numero di neri, mulatti e bianchi, raggiungerà l'equilibrio razziale.

"Fino ad oggi abbiamo addestrato abbastanza studenti di pelle scura e mulatti, all'accademia militare di Agulhas Negras il 41% è nero, credo che con l'aiuto di quote l'anno prossimo raggiungeremo l'equilibrio generale per il paese", ha sottolineato il generale.

In alcuni istituti di formazione militari, il numero di coloro con la pelle scura o mulatti supera la media del numero del paese e raggiunge il 65%. Il sistema delle quote è valido per tutti i concorsi, compreso l'istituto Militare di ingegneria (Instituto Militar de Engenharia,IME) e l'istituto di Tecnologia di aeronautica (Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA), cioè quelli superiori di addestramento militare, che sono più richiesti. Il generale ha richiamato l'attenzione sul fatto che per il rispetto delle quote è necessario avere, soprattutto in alcune istituzioni, determinate caratteristiche, come la Scuola di sanità e educazione dell'esercito.

"Queste scuole hanno una caratteristica. La legge 12.990/2014 specifica che le quote sono valide, in più di tre punti". Per avere diritto a un posto, il candidato deve compilare una dichiarazione in cui si definisce rappresentante di una razza particolare e dove intende servire. Al momento della presentazione del documento c'è l'autodeterminazione. Per legge è prevista anche la convocazione della commissione, che si occupa di verificare candidati approvati", ha spiegato.

La quota per il colore dei candidati è il risultato di una iniziativa pubblica, di sostegno del procuratore federale e delle successive modifiche della legge 12.990/2014. La legge prevede una quota per i neri e mulatti, l'assegnazione nelle accademie militari deve avvenire in conformità con la legge.