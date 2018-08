Petrolio, Iran e Corea del Nord

La visita del ministro degli Esteri nordcoreano Li Ehcho in Iran, rischia di rafforzare la cooperazione tra i due paesi in caso di opposizione alle sanzioni economiche degli USA. Gli esperti intervistati da Sputnik lo credono. Durante la riunione odierna dei ministri degli Esteri in una giornata simbolica per la ripresa delle sanzioni anti-Iran, Trump può essere raggiunto da un accordo di ancora più stretta cooperazione, il cui risultato diventeranno le forniture di petrolio iraniano alla Corea del Nord.

"L'embargo sulle importazioni di petrolio iraniano, a cui da alleato partecipa la Corea del Sud, è stato avviato dall'ONU, USA e UE. E in precedenza, le sanzioni economiche, con cui gli USA hanno costretto l'UE, la Corea del Sud e altri alleati a rifiutare le importazioni di petrolio iraniano, hanno dato alla Cina significative preferenze.

Rimasto senza canali di approvvigionamento, l'Iran ha iniziato a vendere petrolio alla Cina a prezzi molto bassi" ha detto in un'intervista a Sputnik l'esperto di Medio Oriente, ricercatore senior dell'Istituto di studi politici Jang Ji-Hyang.

Ora, questo petrolio a buon mercato può riversarsi attraverso la Cina e la Corea del Nord, darà al paese la possibilità di attenuare l'impatto delle sanzioni economiche.

"In una situazione in cui gli USA continuano a fornire pressione sanzionatoria contemporaneamente in Iran e in Corea del Nord con l'obiettivo della denuclearizzazione, questi paesi sapranno solo rafforzare la cooperazione. Tuttavia, la Corea del Nord e l'Iran, a differenza di altri paesi, non si aprono alla cooperazione e canali ufficiali, quindi tutto si limita alla dimostrazione simbolica di relazioni amichevoli. Inoltre, la Corea del Nord saprà astenersi da gesti che parlano di collaborazione attiva, perché questo può avere un effetto negativo sul suo rapporto con gli USA" ritiene l'esperto.

Tuttavia, come osserva l'esperto, l'Iran e la Corea del Nord hanno una lunga storia segreta di sviluppo economico e di cooperazione militare. Un tipico esempio di questo scambio è la consegna iraniana di armi ai ribelli yemeniti, e anche la vendita all'Iran di tecnologie nucleari e missilistiche. Pertanto, dopo l'entrata in vigore del volume totale di sanzioni statunitensi, nel mese di novembre, non è necessario escludere la realizzazione di tali accordi per il petrolio.

Allo stesso tempo è del parere che per l'Iran, potrebbe non essere necessario ricorrere a tale transazioni segrete, poiché gli USA stessi per primi vorranno il dialogo, e alla fine il ritorno a un embargo totale può essere evitato. Secondo l'esperto, per Trump sarà difficile tenere la pressione su due fronti, dovrà rinunciare, tenendo conto del fatto che il presidente repubblicano ha bisogno di ottenere risultati importanti in vista delle elezioni di medio termine negli USA, che si svolgeranno nel mese di novembre.

Inoltre, Teheran ha già dimostrato la sua volontà di mantenere l'accordo nucleare, mentre con Pyongyang dovrà ripetere l'intero processo di autorizzazioni e concessioni.

E se i negoziati per un nuovo accordo nucleare salteranno, la cooperazione (reale o presunta) per il petrolio sarà sicuramente usata dall'amministrazione repubblicana, per rinforzare la posizione sia all'interno degli USA, per i negoziati internazionali per la denuclearizzazione.