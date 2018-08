La moglie di Bashar al-Assad ha il cancro

Nel messaggio si afferma che il tumore è stato scoperto in fase precoce.

L'amministrazione presidenziale ha augurato alla first lady pronta guarigione. Alla comunicazione è allegata la foto, in cui Bashar al-Assad visita la moglie in ospedale.Asma al-Assad è nata a Londra nel 1975. Oltre alla nazionalità siriana, ha quella britannica. Si è laureata presso l'università di Londra, ottenendo il diploma con lode nel campo delle tecnologie informatiche e della letteratura francese, e poi ha lavorato in grandi banche USA e dell'Europa.

Ha sposato Bashar al-Assad alla fine del 2000. La coppia ha tre figli, due maschi e una femmina.