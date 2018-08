Il trailer film sulla vita peccaminosa del clero in Polonia è scomparso

Il trailer appare e scompare. Nel mese di settembre si terrà la premier del film di Wojciech Smazhovsky, Clear. Il film racconta la vita del clero in Polonia, più precisamente, di quella sua parte, di cui non parla nessuno. Lo slogan del film è "nulla di umano è estraneo" e, a giudicare dal trailer, il film si è rivelato molto forte.

Un dettaglio: il trailer del film è apparso in rete il 6 agosto, ma dopo 24 ore, il video è scomparso dall'account ufficiale della società-distributore Kino Świat.

Il trailer è diventato un grande successo, nel giro di poche ore è stato visto da più di 200 mila persone. Nei commenti immediatamente è nata una violenta discussione, si è scoperto che il tema della vita del clero in Polonia è caldo, nel film c'è l'alcolismo, avidità, vanità e orgoglio. Ma dopo un pò Kino Świat ha rimosso il trailer dal suo account ufficiale.

"Siamo stati costretti a rimuovere il trailer. È necessario apportare piccoli cambiamenti. Domani verrà aggiornato il video" ha detto il rappresentante per le pubbliche relazioni del dipartimento di studio Kino Świat in un'intervista al portale Antyradio. Si prevede che il film sarà presentato al 43esimo Festival polacco per lungometraggi a Gdynia, ci saranno i noti attori polacchi Janusz Gaios, Robert Więckiewicz, Arkadiusz Jakubik, Jacek Braciak. La prima versione del trailer è possibile vederla solo su youtube sugli account degli utenti della rete.