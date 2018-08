La Marina ucraina riconosce l'irraggiungibilità della parità militare con la Russia

L'Ucraina non è in grado di raggiungere la parità militare con la Russia nel Mar Nero e nel Mar d’Azov. Lo ha dichiarato il comando della Marina militare ucraina.

Sulla propria pagina Facebook la Marina militare ucraina, parlando delle prospettive di sviluppo entro il 2035, ha ammesso che non riuscirà a raggiungere la parità con la Flotta russa del Mar Nero.

Tuttavia non sarebbe necessario perché per fermare "l'aggressione della Russia in mare" l'Ucraina ha bisogno di una "piccola ma efficace flotta", come la Norvegia, la Svezia e Israele.

"Stiamo costruendo una Marina bilanciata, in grado di risolvere tutti i compiti assegnati dal nostro stato", si legge nel messaggio.