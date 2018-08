Apple: "Senza autorizzazione Iphone non registra dati"

Apple ha inviato una lettera in risposta a una richiesta dei membri del Congresso degli Stati Uniti, in cui ha affermato che i suoi iPhone non registrerebbero la voce degli utenti senza il loro permesso.

Lo riferiscono mercoledì i media locali.

Il 9 luglio, i membri repubblicani della Commissione per l'energia e il commercio della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti hanno inviato lettere sia Apple che alla società madre di Google Alphabet Inc., chiedendo se i sistemi operativi dei telefoni delle società fossero in grado di registrare dati dal microfono, anche quando i consumatori non avevano attivato l'assistente vocale.

© AP Photo / Mark Lennihan Media: i russi preparano causa contro Apple per rallentamento vecchi iPhone

La richiesta dei membri del Congresso è partita dopo la segnalazione che gli smartphone Android e iOS avevano la capacità di raccogliere dati attraverso un microfono anche quando l'assistente vocale era disabilitato. Alle due società era stato chiesto di rispondere entro il 28 luglio. La Apple ha risposto che il suo assistente virtuale, Siri, non può raccogliere dati vocali finché non è stato attivato con la frase: "Ehi, Siri" e che le app di società terze non sono state autorizzate a utilizzare i dati ricevuti tramite Siri. Secondo Apple, anche gli iPhone non raccolgono dati dalle reti Wi-Fi e dalle stazioni degli operatori mobili se l'utente disattiva l'opzione corrispondente nelle impostazioni. Inoltre, la società ha dichiarato che rifiuta circa 36.000 delle 100.000 app mobili messe in vendita ogni settimana se queste non sono in linea con le politiche aziendali.

La risposta di Google non è stata ancora diffusa, ma una portavoce della commissione ha detto che il documento sarebbe anch'esso collaborativo. La società non ha inteso commentare.