Canada, tasso di criminalità mai così alto. Esperto: situazione fuori controllo

In Canada cresce vertiginosamente il tasso della criminalità. Il criminologo canadese Paul Laurier, in un’intervista a Sputnik, ha affermato che la situazione attuale è catastrofica e fuori controllo.

Laurier ha spiegato che la situazione attuale è causata dall'aumento del prezzo della vita che stimola il crimine organizzato; e dal trasferimento in periferia" e la conseguente creazione di diversi ghetti. Secondo l'esperto, nella parte nord-est di Toronto, nelle scuole secondarie, vi è un commercio fiorente di armi, e molti studenti di 16-17 anni le possiedo già.

"Recentemente ho visitato Toronto e nonostante la mia esperienza come ex poliziotto più si avvicinava mezzanotte più mi sentivo in pericolo nel centro della città. La città sia cambiata", ha osservato l'esperto.

Oltre al problema del crescente tasso di criminalità, in Canada si registra una sempre maggiore tensione all'interno delle minoranze etniche, specialmente quella musulmana che spicca su tutte per la questione dei matrimoni forzati.

In un'intervista a Sputnik, Diane Guilbault, presidente della associazione Pour les droits des femmes du Québec ha dichiarato che le autorità canadesi non forniscono una protezione sufficiente alle donne appartenenti alle varie minoranze etniche.

"Il concetto canadese di multiculturalismo contribuisce a questo genere di fenomeni, proteggendo le pratiche culturali che limitano la libertà delle donne. Le leggi devono proteggere tutte le donne, indipendentemente dal fatto che una donna appartenga a una particolare minoranza", ha detto la Guilbault.

Ella pensa che la situazione in Canada deve essere percepita come un campanello d'allarme.