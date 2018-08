Piloti e assistenti di volo svelano i 15 segreti di un viaggio in aereo

1. La maschera a ossigeno, che si attiva in caso di depressurizzazione della cabina, funziona per massimo 15 minuti. Tuttavia, il pilota di solito riesce a riportare l'aereo ad una quota di sicurezza in un tempo assai inferiore.

2. I suoni che precedono i messaggi a bordo sono in realtà un codice "segreto" per l'equipaggio. I segnali sonori possono riportare sia il numero di snack rimanenti sia le aree di turbolenza in arrivo.

3. Tecnicamente nessuno può morire in volo. A bordo dell'aereo non ci sono persone autorizzate a fissare l'ora del decesso, quindi è legale dichiarare qualcuno morto solo dopo l'atterraggio.

4. Tuttavia, se qualcuno dovesse davvero morire durante il volo, in base al regolamento, dovrà rimanere seduto al suo posto fino all'atterraggio.

5. La porta della toilette può essere aperta dall'esterno. Di solito il meccanismo è nascosto sotto il simbolo "vietato fumare" che si trova sulla porta.

6. La maggior parte delle hostess consiglia di non ordinare tè e caffè, perché l'acqua presente sull'aereo contiene livelli molto elevati di Escherichia coli.

7. Spegnere la luce durante l'atterraggio è effettivamente necessario per preparare le persone alla possibile evacuazione: nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto, gli occhi dei passeggeri sono già abituati all'oscurità.

8. L'orario retribuito degli assistenti di volo inizia nel momento in cui le porte dell'aeromobile vengono chiuse e finisce quando vengono riaperte. Quindi gli assistenti di volo per esempio non sono pagati per l'imbarco dei passeggeri.

9. Le bevande analcoliche possono essere consumate direttamente dalle lattine, non è obbligatorio versarle in un bicchiere di plastica.

10. Il pilota durante il volo ha poteri quasi illimitati. Egli può vietare ad un passeggero di salire a bordo dell'aeromobile, emettere multe e imporre eventuali restrizioni.

11. La carta d'imbarco contiene molte informazioni codificate. Dai numeri sul coupon puoi scoprire dove, da dove e con quale compagnia aerea stai volando. Nel codice di sei cifre sul biglietto è riportato il nome del passeggero e la sua prenotazione.

12. Il tavolo pieghevole è una delle cose più sporche di un aereo. Gli assistenti di volo consigliano di pulirlo con una salviettina imbevuta antibatterica.

13. L'equipaggio non può bere alcolici otto ore prima del volo. Le multe per averlo fatto durante il lavoro sono mostruose.

14. L'assistente di volo non è solo un cameriere, ma si occupa anche di questioni tecniche molto importanti: dall'estinzione degli incendi alla fornitura del primo soccorso.

15. Diventare un assistente di volo è più difficile che entrare a Harvard. Ad esempio, nel 2016, su 150.000 candidati per il posto di assistente di volo per la Delta Airlines, solo l'1% ha ottenuto il lavoro. Il tasso di ammissione all'Università di Harvard nel 2016 è stato del 5,2%.