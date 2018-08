Montenegro, motoscafo investe turista russa

"L'incidente in mare ha avuto luogo oggi alle 11.00 circa (in prossimità della struttura storica Tre sorele nel villaggio di Prcanj. La turista russa si chiama Xenia Korzova. Secondo il procuratore della città di Kotor il motoscafo era guidato da Petar Kovacevic, un residente del luogo", riferisce la televisione di stato montenegrina.

Kovacevic sarebbe stato il primo a soccorrere la ragazza. Adesso si trova in stato di fermo e la polizia sta indagando per chiarire la dinamica dell'incidente. La Korzova è stata trasferita in ospedale dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico; le sue condizioni sono stabili.

Secondo i media montenegrini, questo è il 19esimo incidente in mare dall'inizio dell'anno.