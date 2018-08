Politici turchi: la base di Incirlik deve essere chiusa

I presidenti degli uffici regionali di vari partiti politici della provincia turca di Adana, dove si trova la base di Incirlik che ospita il contingente americano, in un'intervista a Sputnik hanno commentato le sanzioni USA contro i ministri turchi in relazione al caso Brunson.

Il presidente della sezione regionale del partito tradizionalista "Saadet" a Adana Mustafa Gezyutok ha affermato che la base di Incirlik e la presenza dei militari statunitensi sono una minaccia per la Turchia, e ha proposto di costruire un parco al posto della base militare.

"Il territorio della base di Incirlik può essere utilizzato per costruire, ad esempio, un parco. Per la Turchia Incirlik è una minaccia. Gli Stati Uniti non sono i primi a imporre sanzioni contro il nostro paese: abbiamo affrontato un embargo nel 1964, poi nel 1974. Condanniamo fermamente le azioni ostili da parte americana. Crediamo che sia necessario prendere una decisione per chiudere la base e ritirare il contingente americano da lì. Ora il nostro paese attraverserà un periodo molto importante. Non dobbiamo dimenticare quello che è successo in Libia, Iraq ed Egitto. Il partito di governo e l'opposizione devono unirsi e mostrare solidarietà nella questione della lotta alle sanzioni imposte alla Turchia. Innanzi tutto, dobbiamo proteggere i nostri interessi nazionali", ha affermato Gezyutok.

A sua volta, il presidente della sezione di Adana del partito Vatan Selver Kaplan si oppone alla completa chiusura della base. Secondo lui, sarebbe più saggio cedere la base di Incirlik all'esercito turco.

"La base di Incirlik dovrebbe essere chiusa per gli americani e trasferita alle forze armate turche. Dovrebbe diventare una base militare turca. Attualmente, la base di Incirlik non agisce nell'interesse dello stato turco. Le forze armate statunitensi dovrebbero essere immediatamente espulse dalla base e inviate al loro paese. La base di Incirlik deve essere posta sotto il controllo dell'esercito turco e quindi rafforzare la difesa nazionale", ha detto Kaplan.

Il presidente della sezione regionale del Partito della Libertà e della Solidarietà a Adana Khairy Akgun ha invece sottolineato che il suo partito ha da tempo chiesto la chiusura della base di Incirlik.

"In passato abbiamo più volte preso l'iniziativa di chiudere la base di Incirlik perché non è nell'interesse del nostro paese. Il popolo turco vuole che sia chiusa il prima possibile", ha aggiunto.