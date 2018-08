In Polonia c'è un nuovo tipo di birra

I polacchi sono originali. L'acido delle birre non è stato inventato oggi, ma in Polonia hanno capito come rendere una donna fonte.. di acidità. La prima "birra vaginale" arriva dai birrai Order of Yoni, ha visto la luce e rapidamente guadagna popolarità. E questa fama ha un effetto positivo sui profitti della società. "Order of Yoni" ha dato un'intervista esclusiva a Sputnik Polonia.





- Da dove viene l'idea?





L'idea è nata 6-7 anni fa, quando mi sono seduto con un bicchiere di birra belga in mano. Mi dico che c'è qualcosa di strano e dopo pochi click su Wikipedia ho scoperto che ne erano responsabili i batteri dell'acido lattico. E ancora più tardi con un paio di click ho è appreso che questi batteri vivono nella vagina nelle donne. Eureka! Ho sentito subito un sottile legame tra una birra e una donna. Ecco e ' questo l'intento.

— Perché hai scelto proprio questi modelli per questo ruolo?

— Pauline e Monica, sono belle, allegre, aperte, amano ballare e stanno in posa per la foto. Inoltre, sono molto attraenti e seducenti, si completano a vicenda: una è dolce e delicata, l'altra impertinente e sovversiva. Hanno risposto con entusiasmo alla nostra proposta, vedendo in questo qualcosa di innovativo e originale. Le ragazze con coraggio prendono decisioni e, in generale, vogliono essere le prime. A loro piace la nostra birra, è un inno di ammirazione e di rispetto della femminilità, pertanto, sono orgogliose di far parte di questo. Mille anni fa, starebbero nei templi, un paio di centinaia di anni fa avrebbero posato per gli artisti, ma in questi giorni fanno la nostra birra.

— Avete avuto qualche dubbio prima dell'inizio del progetto?

— Certo, sì. In parte perché non a tutti piace la birra acida, quindi ci abbiamo messo quasi 2 anni per trovare la giusta ricetta. E, alla fine, l'abbiamo trovata. I batteri dell'acido lattico in combinazione con il vino hanno dimostrato di essere perfetti, abbiamo ricevuto il gusto della birra che piace praticamente a tutti. Le reazioni della gente hanno dimostrato di essere molto più positive di quanto ci aspettassimo. Lo attestano centinaia di e-mail con domande sulla birra, che riceviamo, la presenza di un grande numero di distributori, che sono già pronti ad ordinare.

— Qual'è il processo di preparazione della bevanda e dove va?

— Il processo, in realtà, è abbastanza semplice. Innanzitutto, un ginecologo, dottore in scienze mediche, ha esaminato le ragazze, il materiale recuperato è andato in laboratorio, dove i batteri sono stati isolati da altri, puliti, identificati e propagati. Così abbiamo ottenuto un'unica cultura batterica, da usare per la nostra produzione. Aggiungiamo i batteri nel mosto prima della fermentazione, con lo stesso principio si prepara yogurt.

— E la risposta tra i consumatori è grande? Avete la sensazione di aver trovato una miniera d'oro?

— Ci scrive un sacco di gente, soprattutto dall'America Latina, USA e paesi dell'Europa Meridionale, ma a volte dai paesi Scandinavi e dalla Russia, abbiamo ancora un sacco di lavoro, colloqui con gli importatori, i distributori. Tra un anno offriremo ai consumatori un prodotto unico nel suo genere.

— Avete intenzione di espandere la linea di prodotti? O fare, ad esempio, la versione maschile?

— E' in programma, come con esotici modelli da tutto il mondo. Dire di più in questa fase non possiamo. In futuro avremo un grosso budget.

— E ancora, il prodotto è migliore della birra normale?

— Il fatto che usiamo i batteri dell'acido lattico, presi dalla vagina è un lusso. Certo, spesso ci dicono che i nostri batteri di acido lattico sono identici a quelli che si possono trovare nello yogurt, cetrioli e altri prodotti. Questo è vero. E sempre oro, solo che, trovato in miniera, non è esattamente come per il vecchio pirata e il tesoro. Ma per loro la storia è diversa, chi ha trovato il tesoro dei pirati, si sente un vincitore. O, per esempio, nel meteorite c'è lo stesso nichel, che in una normale moneta. Ma quando si tiene in mano un meteorite, dentro di te non accade la stessa cosa che succede quando tieni in mano una moneta coniata centinaia di volte, è l'impressione che produce solo l'originale. Ecco funziona così per i nostri batteri, producono lo stesso acido lattico, ma dietro si nasconde qualcosa di diverso, o meglio, qualcun altro: due belle ragazze. Quando si beve la birra, si sa, che c'è parte di donne, che in questo momento stanno ballando, vivendo, facendo la doccia.

— Dove si può comprare?

— Abbiamo iniziato con la Polonia: al bar Scimmia Bianca di Katowice, collaboriamo anche con diversi negozi all'ingrosso nel sud del paese. Il termine di consegna è previsto in Spagna, Italia e Repubblica Ceca; siamo in trattative con i distributori USA, del Brasile e del Messico. Il mio amico cerca anche clienti in Russia, in modo che, spero, ci arriveremo tra poco.