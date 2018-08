A breve tornerà a volare l’MI-26T2V dopo l’ammodernamento

"I test a terra sono stati completati; il primo volo è previsto per questo mese", ha detto Sychev.

Egli ha aggiunto che in questo momento l'elicottero si trova nel reparto verniciatura. Nel frattempo si stanno preparando i documenti per il volo, necessari per il rilascio del certificato di circolazione. L'elicottero sarà quindi trasferito alla base aerea di Kubinka, vicino Mosca, per il forum Armiya 2018.

Il lavoro di ammodernamento ha visto, tra le altre cose, l'installazione di un'avionica moderna, un sistema di controllo di volo digitale e un nuovo sistema di difesa contro i missili a guida infrarossa.