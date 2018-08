L'economia ucraina crolla in caso di chiusura del confine con la Russia, ha detto il deputato della Verkhovna rada del partito radicale Igor Mosiychuk in onda su canale "112 UKraina".

Secondo il suo parere, la cessazione del collegamento ferroviario colpisce prima di tutto i cittadini ucraini che lavorano all'estero, ma infligge anche un danno enorme all'agricoltura nel paese.

"Milioni di ucraini, a cui nessuno si è rivolto, ma sono tutti ucraini, operano sul territorio della Federazione russa. E se domani, relativamente parlando, i confini si chiuderanno, come torneranno a casa, per posta, come pacco postale? E cosa potranno guadagnare? E la nostra economia, che è in stagnazione grazie ai nostri politici finirà per ristagnare" ha detto Mosiychuk.

In precedenza, il ministro delle infrastrutture dell'Ucraina Vladimir Omeljan ha detto che Kiev sta valutando la possibilità di chiudere le stazioni collegate con Mosca. Alla fine del 2017 ha anche affermato che le perdite ucraine per la decisione ammonterebbero a una grivna. Con questo, all'amministrazione statale del trasporto ferroviario hanno riferito che il più redditizio treno nel 2017 è stato il "Kiev — Mosca", ha portato quasi sei milioni di dollari. Tuttavia, il trasporto passeggeri a lunga percorrenza in Ucraina è, in generale, profondamente inutile. La perdita complessiva è pari a 3,5 miliardi di grivne (circa 7,5 miliardi di rubli).

Da ottobre 2015 tra i paesi manca completamente il traffico aereo, per un'iniziativa di Kiev. I treni passeggeri ci sono, ma il loro numero è diminuito un paio di volte rispetto al colpo di stato in Ucraina. Ora tra i paesi non ci sono collegamenti. Attraverso l'Ucraina c'è solo un treno "Mosca — Chisinau — Mosca". Altri treni collegano la Russia e l'Ucraina, appartengono all'Ucraina e all'amministrazioni dei paesi della CSI.