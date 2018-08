Caldo record in Europa, chiusi 4 reattori nucleari francesi

Quattro reattori nucleari in Francia sono stati chiusi a causa dell'ondata di caldo e 15 sono stati fermati per manutenzione. Lo riferiscono oggi alcuni media locali. Un reattore è stato fermato a causa del caldo nel dipartimento dell'Isere, un altro nella centrale elettrica di Fessenheim in Haut-Rhin - la più antica centrale elettrica operativa in Francia - e due in Ain, ha riferito l'emittente televisiva France Info che ha citato il fornitore di energia elettrica Electricite de France (Edf). Mentre due reattori in siti diversi stanno funzionando a capacità ridotta.

Domenica un reattore di Cruass-Meysse si è fermato da solo per motivi ancora in fase di accertamento, ha aggiunto l'emittente. Gli impianti usano l'acqua dei fiumi per raffreddare i reattori per poi rimandarla indietro. Ma non possono rimetterla in circolazione se l'acqua risulta surriscaldata per eventuali rischi che potrebbero generarsi per i fiumi. E sempre a causa dell'innalzamento vertiginoso delle temperature in Europa alcune centrali elettriche in Germania hanno ridotto le loro capacità. Mentre la Grecia e la Lettonia hanno subito incendi.