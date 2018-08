Chukotka: le condizioni del cittadino americano trovato sulla costa

Il capo della Chukotka Roman Kopin ha riferito che la vita del cittadino USA trovato al largo delle coste della regione, non è in pericolo, gli è stata fornita l'assistenza necessaria.

Venerdì 3 agosto, sono state riferite informazioni sulla detenzione di un cittadino americano nel villaggio di Laurenzia in Chukotka. Il consolato generale americano di Vladivostok ha riferito che, consapevole della situazione, l'ambasciata collabora con le autorità locali e fornisce servizi consolari. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha detto che l'americano, registrato a Soldotna, in Alaska, risiede a Anchoriudge, ha viaggiato lungo il fiume Yukon e in barca si trovava in mare aperto, dopo è andato verso la Chukotka.

Oggi all'ospedale della contea a Sputnik hanno riferito che l'americano è nel reparto infettivi all'interno della struttura, dove rimarrà fino a quando non ci sarà nulla di pericoloso per la salute.

"Possiamo dire che la sua vita non è in pericolo, è in buone mani. Almeno, il pronto intervento è stato fornito. Il nostro compito, probabilmente, era questo. Non sappiamo se volesse arrivare qui" ha detto ai giornalisti il governatore Kopin.

Il portavoce distrettuale dell'ospedale, dove si trova l'americano, ha detto "che va tutto bene". "Non sappiamo ancora quanto rimarrà con noi, l'indagine è in corso", ha aggiunto il portavoce.