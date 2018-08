Gli scienziati: mangiare grilli è necessario, è utile per l'intestino

Così, negli USA e in Europa è già avviata la produzione di massa degli insetti commestibili, sono apparsi sul mercato i primi prodotti, ad esempio, il pane. Ma come tale correzione della dieta influisce sulla salute umana? Gli esperti ritengono in modo positivo. Ad esempio, un team di scienziati dell'università del Wisconsin a Madison, nel corso di un nuovo lavoro ha stabilito che mangiare grilli ha un effetto benefico sulla salute dell'intestino.

"Ci sono un sacco di cose interessanti degli insetti commestibili. È una costante, una fonte di proteine", dice l'autrice principale del nuovo studio Valerie Stull. Anche gli insetti contengono vitamine, minerali e grassi sani, aggiungono gli scienziati. Oggi in tutto il mondo più di due miliardi di persone consumano regolarmente vari piatti a base di insetti. Ma questo cibo rimane tradizionale principalmente per le culture orientali e solo ora inizia a conquistare i paesi occidentali.

"Questa ricerca è importante, perché gli insetti sono un nuovo componente nelle diete occidentali, e le conseguenze per la salute non sono state studiate", spiega la co-autrice del lavoro Tiffany Weir dell'Università del Colorado.

In un nuovo test clinico il team si è concentrato sugli effetti, per la salute dell'intestino. Come è noto, la composizione microbica svolge un ruolo importante nel funzionamento di tutto l'organismo. Quindi, questo organo è diventato oggetto di ricerca. Il campione dei partecipanti era composto da 20 uomini sani e donne in età da 18 fino 48 anni, sono stati divisi in due gruppi: uno ha mangiato a colazione prodotti consueti, nella dieta erano inclusi 25 grammi di grilli.

I volontari sono stati nutriti in questo modo per due settimane, dopo di che sono cambiati: il primo gruppo si è spostato sul "colazione a base di grilli", e il secondo gruppo al cibo normale. I partecipanti non sapevano a quale gruppo appartenessero.

Ognuno di loro ha fatto analisi dei campioni di sangue e di feci. Inoltre, i volontari hanno riempito un questionario speciale con domande sullo stato del tratto gastro-intestinale prima di iniziare l'esperimento, dopo il primo periodo di due settimane e dopo il secondo. I campioni prelevati per le analisi, gli esperti li hanno controllati in base a vari parametri. Essi hanno osservato il livello di glucosio nel sangue, il contenuto di enzimi associati con la funzione del fegato, e i livelli di proteine per l'infiammazione. In campioni di feci sono ricomparsi dei sottoprodotti di metabolismo microbico intestinale, collegati alla relazione dei processi gastrointestinali, e in generale alla composizione del microbiotica.

I partecipanti non hanno notato alcun cambiamento significativo nel tratto gastro-intestinale. Anche a loro non è stato trovato alcun segno di processi infiammatori nell'intestino.

Ma le analisi hanno mostrato un aumento di enzimi metabolici, che sono indice di una sana funzione intestinale, e la riduzione nel sangue di proteine infiammatorie. Queste proteine influenzano molte funzioni del metabolismo lipidico prima delle difese immunitarie, la loro crescita può essere associata allo sviluppo di depressione, alla malattia dell'Alzheimer e persino il cancro, sottolineano i ricercatori. Inoltre, "la dieta con i grilli" ha aumentato il numero di batteri benefici, Bifidobacterium animalis, che migliorano il funzionamento del tratto gastrointestinale. Uno di questi ceppi di bifidobatteri è utilizzato per produzione di yogurt e altri prodotti caseari.

Gli scienziati spiegano che i grilli, come la maggior parte degli altri insetti commestibili, sono una fonte di chitina. Le sue fibre sono diverse dalle fibre alimentari, come quelle della polpa di frutta. Ma proprio le fibre contribuiscono ad aumentare la quantità di batteri benefici nell'intestino.

Probabilmente, passerà ancora molto tempo prima che il consumo di insetti cesserà di essere esotico nel mondo occidentale.

Ma, secondo gli autori del lavoro, tali studi non solo aiuteranno a saperne di più sulle possibili conseguenze positive o negative di tale dieta, ma anche a formare l'opinione pubblica, basata su fatti e non miti. "Il cibo è strettamente legato alla cultura, 20 o 30 anni fa, nessuno negli USA mangiava sushi, perché pensavamo fosse disgustoso, ma ora si può acquistare presso una stazione di servizio in Nebraska", ha detto la Stahl. Si spera che con il tempo gli insetti diventino di beneficio per la salute. La conclusione di questo lavoro è stata pubblicata sulla rivista Scientific Reports.