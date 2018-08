Esperti: chi potrebbe esserci dietro l'attentato a Maduro

Lazar Solomonovich Heifez, professore presso il dipartimento di studi americani della facoltà di relazioni internazionali dell'università statale di San Pietroburgo, il ricercatore dell'Istituto dell'America Latina Konstantin Nikolaevič Salozhnikov, giornalista, esperto di America Latina, autore di "Hugo Chavez", parlano a Sputnik.

Dopo l'attentato al procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab non ha escluso la possibilità che è stato progettato al di fuori del Venezuela. Chi potrebbe essere dietro questo attentato? Ci sono autori esterni, che traggono vantaggio da quanto accaduto?

Salozhnikov: tutti i blocchi economici hanno condotto a zero, con il governo non possono fare nulla economicamente, è una modalità, anche se instabile, che si basa su una battaglia che deve ancora venire. Penso che alla fine Maduro vince. Lo schema degli attacchi con i droni è molto simile a quello praticato in Siria, l'attacco alla base russa. Questo è uno schema chiaro e per organizzarlo, c'è bisogno di una molto potente infrastruttura, personale qualificato. Naturalmente, questi droni possono essere venduti, ma sono dotati di un non potente esplosivo, non si può parlare di oppositori radicali. Certo, era tutto pianificato e preparato. Qui c'è un coordinatore, professionisti e quello che è successo durante la celebrazione dell'81esimo anniversario della Guardia Nazionale del Venezuela, non è stato un semplice incidente. Era tutto molto accuratamente preparato e progettato per l'effetto, in preparazione per il colpo di stato nel paese. Ma non avverrà perché il governo Maduro ha il controllo della situazione.

Heifez: il regime di Maduro genera molti insoddisfatti non solo in America Latina, molti vogliono sbarazzarsi di esso, ma questo non significa che sbarazzarsi lo vogliono per forza. Penso che la Saab aveva in mente l'opposizione venezuelana, che ha sede in Florida, a Miami. In questo caso per l'atto di terrorismo è come indovinare dalle foglie di tè: un metodo improduttivo. Servono fatti precisi. C'è l'organizzazione, che ha preso su di sé la responsabilità di soldati. Hanno già commesso tali atti, l'attacco all'elicottero, edifici governativi. Il loro leader, l'ex poliziotto Oscar Perez è morto recentemente in uno scontro con le forze dell'ordine. Mi riferisco alle informazioni on-line e con cautela. Qualsiasi persona che piazza un po ' di informazioni su Internet, è un'organizzazione? I soldati di Flanella potevano commettere un atto contro Maduro, ma mancano le prove.

Ci sono gli USA dietro l'attentato?

Salozhnikov: Sì. Certo. Perché il principale avversario di oggi, nella regione, per il Venezuela sono gli USA. Washington per il Venezuela, montava uno strangolamento economico, la quinta colonna, ma tutto questo non ha dato i risultati desiderati. Ma, ecco, a quanto pare, ha deciso di cambiare radicalmente e mettere fine a tutto questo. Dopo di che, come conseguenza, la lotta interna e l'opposizione sarebbe passata in primo piano. Credo che il calcolo c'è stato, per questo. Quello che le autorità del Venezuela hanno commesso, dimostra che ci sono alcune difficoltà nelle strutture di potere del paese. Penso che tutto quello che è accaduto è un grave segnale per Maduro. Da parte sua sarà c'è una dura reazione. Credo che l'attentato è stato compiuto dal territorio della Colombia, che ora è considerato nemico numero uno per il Venezuela. Gli americani fanno il lavoro attraverso la Colombia, gli esperti hanno partecipato a questa azione, ma il principale organizzatore, la mente e il finanziere sono gli USA.

Heifez: abbiamo il diritto di ragionare in questo modo, ma in ogni caso c'è bisogno di prove. Tutte le dichiarazioni qui richiedono la conferma e in primo luogo i fatti.

Maduro nel suo discorso dopo l'attacco terroristico ha accusato di maltrattamento il presidente colombiano Juan Manuel Santos. Perché ci sono tali accuse, Santos può avere a che fare con l'attentato?

Salozhnikov: la faida tra i due paesi va avanti dai primi giorni di governo di Hugo Chavez. Non ho dubbi che la pista colombiana possa essere grande in questo caso. Gli americani, naturalmente, si nascondono dietro ai colombiani. Anche se tutto è pianificato e organizzato dalla CIA. Tuttavia, a questo proposito, non vale la pena parlare, di regime rigido di Maduro. No, è molto morbido.

Heifez: il Governo della Colombia ha categoricamente respinto questa possibilità. Il Venezuela con la Colombia ha un rapporto molto complicato, è del tutto evidente. Ciò è dovuto a molte cose. Con quello che la crisi alimentare venezuelana riflette in Colombia, migliaia di venezuelani andavano a fare la spesa al confine. Un cattivo rapporto egualmente c'è tra le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) e il Governo Colombiano che ha accusato il Venezuela di sostenere i ribelli. Ma in ogni caso, per colpa di Santos, hanno bisogno di prove. Nella vita può accadere quello che vuoi, ma c'è bisogno di dimostrarlo.

I rapporti tesi tra i due paesi consentono di spiegare la situazione, Maduro ha accusato di maltrattamento le autorità della Colombia. Anche se credo che in Venezuela ci sia una forte opposizione, si riuscirà a trovare un linguaggio comune con il potere. Questa è una delle più grandi sfide di oggi in Venezuela.

4. Molti analisti politici dicono che il Venezuela detiene una politica indipendente dalla politica USA in Sud America ed entra nella sfera di interessi della Russia. Inoltre, gli esperti ritengono che tra l'attentato a Maduro, l'attentato alla vita del presidente turco Erdogan e il tentativo di colpo di stato in Turchia nel 2016, è possibile tracciare un parallelo. C'è qualcosa in comune tra questi due casi?

Salozhnikov: si può trascciare una sorta di parallelo tra quello che è successo in Turchia e Venezuela. Questo parallelo può essere legato al fatto che entrambi i paesi hanno un nemico in comune. Gli USA.

Salozhnikov: penso che il rastrellamento dei sostenitori della rivoluzione Bolivariana e delle forze progressisti sul continente è più potente. Già si può dire che le forze che si opposero agli USA, ora disperse, hanno una certa solidarietà. Brasile, Ecuador, Nicaragua sono sotto un potente colpo, e tutto questo avviene contemporaneamente, in parallelo. Pertanto, si è visto che dietro c'è un potente nemico, che ha i mezzi per farlo, capacità operative e così via. Penso che qualcosa di simile potrebbe accadere in Nicaragua. L'Ecuador ha al potere Lenin Moreno, quest'uomo ha cambiato tutto, quello che è stato creato da Rafael Correa.

In questo numero c'è un altro aspetto molto importante, quello russo, 5 anni fa la Russia ha intrapreso passi per affermarsi sul continente, tutti i nostri potenziali alleati, con i quali è iniziata cooperazione positiva, fino alla fornitura di armi, sono tutti passati in difesa, si sono tutti ritirati. Penso che la causa di tutto questo è la reazione degli USA alla Russia che ha intrapreso una potente offensiva nella regione. Da loro ci si può aspettare qualsiasi cosa.

Heifez: se eventi simili ci sono tra loro, mi sembra, non significa che essi sono interdipendenti e che sono previsti in un unico centro.

Più della metà del petrolio venezuelano è in vendita negli USA. Il fatto che la Russia è legata alle relazioni economiche con il Venezuela, è anche un fatto ben noto. Rosneft ha un interesse per lo sviluppo del petrolio venezuelano. Ma i rapporti economici non devono necessariamente condurre a conflitti. Non mi piace l'approccio della competizione economica nella categoria del confronto globale, attuato con la forza.