Caso Benalla, vogliono giocare la carta russa

L'esperto belga di comunicazione digitale Nicolas Vanderbiest ha dichiarato che su Twitter per il caso Benalla ci sono rappresentanti dell' "ecosistema russofilo" (cioè gli account, i cui proprietari provano simpatia per la Russia moderna e la sua politica).

Tipicamente, durante la campagna elettorale lo stesso esperto ha dichiarato che account russofili gonfiavano la storia di Marine Le Pen su presumibili conti di Macron alle Bahamas. Con questo criterio "i russofili" sono stati ripubblicati da Sputnik e RT. In seguito a questo i rappresentanti del personale di Macron hanno già parlato di account "associati" a media russi, e i giornalisti parlano di Sputnik come fonte di falsi. Sputnik è stato uno dei pochi media francofoni a non segnalare le accuse durante il dibattito.

13 giorni, 22 ore e 18 minuti: tanto tempo è passato dal momento in cui, il quotidiano Le Monde ha riferito del comportamento di Aleksandr Benalla durante la manifestazione del primo maggio, e poi dalle prime accuse nei confronti della Russia.

Mentre il governo, con grande difficoltà, sta cercando di uscire da questo caso, alcuni media e politici non possono resistere alla tentazione di accusare la Russia di intervento, la prova della ricerca da Bruxelles la fa la ong per la lotta alla disinformazione EU Disinfo Lab.

Nicolas Banderbist, co-fondatore di questa ong, sostiene che il 44% dei tweet sul caso Benalla sono stati pubblicati da una percentuale di account e che il 27% di questi è molto attivo, in media più di 300 messaggi a settimana, e "sono associati all'ecosistema russofilo".

L'esperto di sicurezza informatica, Yannick Harrel, ha così commentato le conclusioni: "questo è il 73%, l'1% degli account più attivi, collegati alla russosfera".

I dati riportati sono stati citati sul canale BFMTV, e poi Frederick Lefebvre, ex deputato del partito dei Repubblicani, ora co-fondatore e portavoce nazionale del movimento "Agire, costruire, destra" (Agir), vicino al presidente per la maggior parte. Il primo agosto il politico ha dichiarato che "con l'inizio della nuova stagione la commissione d'inchiesta del Senato dovrà esaminare la manipolazione, attribuita agli account russofili con lo scopo di destabilizzare il potere esecutivo".

Secondo Yannick Arelja, in realtà su Benalla i social network si sono esibiti nel ruolo di corte intermedia, gli utenti di Internet non sono stati fonte di informazioni, ma hanno risposto esattamente alle pubblicazioni mainstream media, prima di tutto, del quotidiano Le Monde.

"Ricordo che il caso non è apparso in tutto il mondo, è, sicuramente, è stato gonfiato, ma è apparso in seguito di un'indagine condotta dai francesi dopo la verifica delle informazioni. A questo proposito, è improbabile che legittimamente si possa attribuire grande importanza per quanto riguarda il caso". Secondo Yannick, è molto difficile stabilire la paternità di un account.

In guerra per secoli sono cambiati i mezzi, ma le tecniche rimangono invariate:

"Il sistema di server consente di effettuare l'operazione sotto falsa copertura e di spostare la responsabilità su un avversario politico, da screditare, attribuendo a lui le sue parole, ma ponendo l'accento sul fatto che utilizza metodi sleali. Si fa in molti paesi e potrebbe esserci da noi. Tecnicamente è possibile. A seconda della geopolitica del mercato, si seleziona un paese con una più o meno rispettabile reputazione, dove, si sottolinea che non conduce una politica giusta". Un altro tentativo di accusare la Russia di intervento può rivelarsi controproducente nella lotta contro i falsi. Al vertice di Helsinki, Vladimir Putin, ha menzionato l'intenzione di Donald Trump di creare una divisione comune per la sicurezza informatica, perché la Russia, contrariamente alla credenza popolare, è bersaglio di gravi attacchi informatici.

"Qui si sente il quadro politico. Invece di denigrare la Russia senza ragione, il problema può essere risolto in modo più pragmatico, senza infliggere danni alle relazioni, né scambi tra i due paesi".