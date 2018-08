Ministero degli Esteri: per Seagal incarico di inviato speciale

Si legge in un commento del dipartimento per la stampa e informazione del ministero degli Esteri.

"In una nuova veste Steven Seagal promuove l'elaborazione e l'attuazione di diversi progetti di cooperazione bilaterale nel settore della cultura, dell'arte, della scienza, dell'istruzione, dello sport, aree e scambi per giovani, per partecipare a eventi rilevanti sul territorio e all'estero, mantenere i contatti con i partner americani. Inoltre, l'inviato speciale preserverà la conservazione dei monumenti connessi alla Russia negli USA, lo studio e la divulgazione del patrimonio dell'America russa e altre pagine della nostra storia comune, che è di grande interesse tra i cittadini di entrambi i paesi", ha riferito il ministero degli esteri.

L'ufficio, inoltre, ha espresso apprezzamento per Segal per la volontà di utilizzare la sua esperienza e credibilità per la promozione dei legami russo-americani, sociali e culturali, per le relazioni umane, ma anche per la "formazione in generale di atmosfera più positiva per gli affari di entrambi i paesi".