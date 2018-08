Hacker via Tinder ottiene accesso ai dati sensibili dell'aereo F-35

Accedendo ai dati di una donna, ha contattato un suo commilitone e ha cominciato a parlare a suo nome del nuovo caccia. Nonostante la soldatessa avesse denunciato il furto dell'account, parte delle informazioni è stata divulgato, scrive il giornale. Chi c'è dietro il furto, non si sa.

Le autorità del Regno Unito hanno in programma di acquistare 138 caccia USA. Il primo lotto di quattro F-35 Lightning è arrivato nel Regno Unito nel mese di giugno.

Il Lockheed Martin F-35 Lightning II fa parte dei cacciabombardieri multi-funzione di quinta generazione, è invisibile ai radar. È stato sviluppato in tre varianti: per l'aeronautica militare USA, caccia a decollo corto e verticale per la marina USA e per la marina britannica.