Foto del Cremlino sporca di sangue appare in spot di House of Cards

Nell'annuncio della nuova stagione della serie TV House of Cards, c’è una immagine del Cremlino sporca di sangue. L'annuncio è stato pubblicato su Instagram.

We’re murderers. Публикация от House of Cards (@houseofcards) 5 Авг 2018 в 9:34 PDT

House of Cards è una serie americana del genere thriller politico. La prima stagione è stata trasmessa all'inizio del 2013. La serie mostra le vicende di politici americani e stranieri, compresi russi, e in molti di loro i critici vedono una significativa somiglianza a figure politiche reali. La narrazione è costruita intorno al 46 ° presidente americano degli Stati Uniti, Frank Underwood (Kevin Spacey), e riguardo la sua strada per raggiungere la carica di capo dello stato attraverso intrighi e omicidi. Dopo lo scandalo nel caso delle molestie, Spacey ha dovuto lasciare la serie. Al momento sono state girate sei stagioni.