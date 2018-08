National Interest: esiste arma segreta equipaggiata su carro Armata

Come comunica la testata, la difesa attiva del nuovo carro armato russo è stata integrata "con sistemi innovativi mai visti prima". Gli sviluppatori dell'Afganit volevano combinare in un unico complesso i vantaggi di due sistemi di difesa anticarro: il Drozd e il sistema di soppressione ottica ed elettronica Shtora.

Si osserva che l'Afganit implica il posizionamento di due array fasati di antenne attive sui lati del cannone, ognuno dei quali avrà una portata di poco più di 90 gradi. Questi radar funzioneranno sia in modalità attiva che passiva. Quindi, in modalità passiva, saranno in grado di rilevare le stazioni radar per il rilevamento di bersagli terrestri e, possibilmente, di intercettare i segnali inviati ai missili anti-carro radiocomandati.

Inoltre, il nuovo sistema sarà dotato di un set di sensori ottici per tracciare il lancio di missili anticarro. Per gli stessi scopi, anche i ricevitori laser utilizzati negli anni '80 verranno aggiunti al sistema di protezione.

© Foto : Ministry of defence of the Russian Federation National Interest confronta i carri armati russi Armata con i tank americani Abrams

La rivista aggiunge che il complesso Afganit include il posizionamento sul lato posteriore di lanciatori di fumogeni e di lanciatori speciali di materiali per la rifrazione radar o per la radiazione termica.

Inoltre, nel nuovissimo sistema di difesa attiva, è previsto un lanciatore che lancia esplosivi ad una velocità di circa 1,7 chilometri al secondo per intercettare i proiettili anticarro nel caso in cui le protezioni più "morbide" non siano efficaci.