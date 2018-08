Il concorso Stenin ha annunciato i nomi dei migliori giovani fotografi del 2018

Nella categoria Notizie principali si aggiudicano il primo posto Justin Sullivan (Sudafrica) con la fotografia "Stand Off", nella quale un poliziotto tiene sotto tiro tre bracconieri che si sono nascosti sotto un tavolo, e Luis Tato (Spagna) con la fotografia "Disordini in Kenya dopo le elezioni".

Nella categoria Il mio pianeta i primi posti sono andati allo scatto "Cuor di mirtillo" effettuato con un drone sulla raccolta delle bacche di palude dal bielorusso Sergei Gapon e alla serie fotografica "Come ero malata" della russa Alёna Kočetkova, un resoconto documentaristico sulla sua drammatica lotta contro il cancro.

Nella categoria Sport hanno vinto Mahdi Taisir dall'Iraq per la foto "Voglia di vivere", nella quale è immortalato nel momento dell'attacco un giovane calciatore con la gamba amputata, e l'italiano Andrea Alai per la serie fotografica"Ultras" sui tifosi della squadra "Albenga Calcio" di un piccola cittadina della Liguria.

Nella categoria Ritratto. Un eroe del nostro tempo la vittoria è andata allo scatto singolo fatto sullo Jamal da Oded Wagenstein (Israele) al piccolo nomade nenets "Bocciolo di rosa" e alla serie fotografica di Shiva Khademi (Iran) "Gemelli".

© Foto : Shiva Khademi, Stenincontest "Gemelli"

Ogni anno si allarga lo spettro geografico e il numero dei partecipanti al concorso. Quest'anno sono arrivate quasi seimila fotografie da 77 Paesi del mondo, è un record. I giovani fotoreporter reagiscono in modo molto preciso a ciò che di più importante e rilevante avviene nella vita delle persone, dei Paesi e del mondo nel suo insieme: stavolta moltissime fotografie, più di ogni volta precedente, sono state dedicate a tematiche sociali, ed è gratificante vedere come la qualità dei lavori ricevuti dimostri una tendenza positiva e che il concorso abbia una risonanza potente nella comunità di questo settore, ha detto il direttore del servizio di informazione fotografica di MIA "Rossiya Segodnya" Aleksandr Štol'.

In qualità di partner del concorso vi sono una delle principali organizzazioni umanitarie del mondo, il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), lo Shanghai United Media Group (SUMG) e la holding mediatica araba Al Mayadeen TV.

Quest'anno i premi speciali "Per una fotografia umanitaria" del Comitato Internazionale della Croce Rossa sono stati assegnati a due artisti iracheni. Nella categoria "foto singola", il premio del CICR è andato a Omid Vahabzadeh per lo scatto "Attentato a Teheran", in cui un bambino di due anni viene sollevato verso una finestra del palazzo del Parlamento dopo l'attacco terroristico del giugno 2017 a Teheran. Nella categoria "serie fotografica" ha vinto Younes Khani Someeh Soflaei per il reportage "...e ritorna la vita" sulla quotidianità delle vittime del terremoto dello scorso anno nella provincia di Kermanshah, nel quale morirono quasi 600 persone e vennero distrutte più di 30mila abitazioni.

La fotografia ci permette di vedere e di percepire la varietà delle cose del mondo in tutta la sua bellezza, complessità e tragicità. Nelle opere che ci vengono inviate vediamo quelle difficoltà con cui si scontra il mondo moderno, e contestualmente ad esse vediamo la sua bellezza. Ma ciò che è incredibilmente importante è che al centro di quasi tutte le fotografie si trova l'uomo: il suo destino, il superamento dei suoi ostacoli, i suoi sforzi per cambiare la vita in meglio. In questa edizione conferiremo un premio speciale da parte del CICR alle opere che, a nostro avviso, hanno dato ai loro protagonisti la possibilità di urlare e persino di piangere le loro storie personali di coraggio, di pazienza e di sacrificio - ha sottolineato Magne Barth, capo della Delegazione regionale del Comitato Internazionale della Croce Rossa nella Federazione Russa, Bielorussia e Moldavia.

© Foto : Oded Wagenstein, Stenincontest "Bocciolo di rosa"

Il premio speciale dello Shanghai United Media Group (SUMG) e di Al Mayadeen TV è andato alla fotografia che ha trionfato nella categoria "Sport": "Voglia di vivere" dell'iracheno Mahdi Taisir.

L'agenzia internazionale di informazione "Rossiya Segnodya" è un partner strategico dello Shanghai United Media Group, ed entrambe le parti hanno sempre promosso in concreto una collaborazione a tutti i livelli. Il SUMG sostiene per il terzo anno consecutivo il Concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin, organizzato da MIA "Rossiya Segnodya" e assegna un premio speciale. Oltre a questo, le due parti organizzano congiuntamente a Shanghai una mostra delle opere dei vincitori del concorso. In quattro anni, il concorso è diventato una piattaforma che fa scoprire nomi nuovi del fotogiornalismo e che forma i criteri qualitativi della fotografia documentaria. Il SUMG è felice di aiutare la crescita e il successo dei giovani fotoreporter - ha dichiarato il presidente dello Shanghai United Media Group Qiu Xin.

Al Mayadeen TV si sente in obbligo di omaggiare il ricordo di un fotoreporter caduto nello svolgimento dei suoi doveri professionali raffigurando la realtà quale essa effettivamente è. Il canale televisivo arabo sostiene il concorso fotografico dedicato ad Andrei Stenin perché sinceramente e con un alto livello di professionalità compie la missione di difesa dei diritti degli oppressi ed esprime solidarietà con le persone sempre e ovunque - ha detto il presidente del consiglio direttivo di Al Mayadeen TV Hassan Ben Jeddou.

La lista completa dei vincitori e dei premiati è pubblicata sul sito stenincontest.ru. La consegna dei premi e l'apertura della mostra con i lavori dei vincitori avverrano l'8 novembre durante la cerimonia ufficiale a Mosca, nella quale sarà annunciato anche il vincitore del premio principale della mostra, il grand prix.

Sul concorso

Il concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin, organizzato dal gruppo mediatico "Rossiya Segodnya" sotto l'egida della Commissione della Federazione Russa per l'UNESCO, si pone l'obiettivo di sostenere i giovani fotografi e di attirare l'interesse del pubblico sui compiti del moderno giornalismo fotografico. È una piattaforma per i giovani fotografi di talento, sensibili e aperti a tutto ciò che è nuovo, dalla quale dirigono la nostra attenzione sulle persone e sugli eventi vicini a noi.

Nell'edizione 2018 sono entrati a far parte della giuria i rappresentanti delle maggiori agenzie internazionali di informazione, come AFP (Francia), Anadolu Ajansi (Turchia), Notimex (Messico), e anche fotografi veterani e fotoredattori di livello mondiale. Ha presieduto la giuria Ahmet Sel, capo dei servizi fotografici dell'agenzia Anadolu Ajansi (Turchia).

© Foto : Justin Sullivan, Stenincontest "Stand Off"

In qualità di partner mediatici generali del concorso vi sono: il portale di informazione e notizie Vesti.ru, il canale televisivo statale della Federazione Russa «Rossija-Kultura», il portale di informazioni Jourdom e il portale Russian Photo. I partner mediatici internazionali del concorso sono: l'agenzia di informazione e radio Sputnik, l'agenzia di stampa Askanews, la holding mediatica Independent Media, l'agenzia di stampa Notimex, l'agenzia di informazione ANA, il canale televisivo e portale RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), la piattaforma multimediale internazionale TeleSUR, il portale Internet del quotidiano China Daily, la rivista Frontline, l'agenzia di stampa PNA, il portale on-line e il quotidiano AlYoum AlSabee, il portale Internet The Paper, l'agenzia di informazione Bernama, la compagnia radiofonica nazionale Radio Republik Indonesia, l'agenzia di informazione Antara, la rete mediatica Al Mayadeen. In veste di partner mediatici di settore sostengono il concorso: Photo Academy, l'agenzia GeoPhoto, il portale Photo-study.ru, Unione dei giornalisti di Mosca, Unione degli artisti fotografici di Russia, Scuola di arti visive, il portale di informazione YOung JOurnalists, i festival Fotoistanbul e Kolga Tbilisi Photo.