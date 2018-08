Russia schiera caccia in isole Curili meridionali, Tokyo protesta

Tokyo ha inviato una nota di protesta a Mosca per lo schieramento di caccia multiruolo Su-35S nelle isole Curili meridionali. Lo ha comunicato il segretario generale del governo Yoshihide Suga.

A detta sua la protesta è stata inviata venerdì attraverso l'ambasciata giapponese a Mosca.

Come riportato in precedenza dai media locali, all'aeroporto di Yasny per il servizio sperimentale e di combattimento la scorsa settimana, sono stati dislocati gli equipaggi di caccia russi multiruolo Su-35S.

Tokyo reclama le isole di Iturup, Kunashir, Shikotan e Habomai. Il Giappone spera di risolvere il problema territoriale sviluppando relazioni economiche tra i due paesi, anche attraverso attività economiche congiunte nelle Curili meridionali.

Tokyo esprime rammarico a Mosca per linee di comunicazione alle Curili

La restituzione delle quattro isole di Tokyo era stato in precedenza sancito dalla condizione per la conclusione di un trattato di pace con Mosca, che, dopo la fine della seconda guerra mondiale, non è mai stato firmato.

la posizione della Russia è che le Isole Curili meridionali sono entrate a far parte dell'Unione Sovietica dopo la Seconda Guerra Mondiale e la sovranità russa su di loro, avendo la registrazione giuridica internazionale, non può essere messa in discussione.