A Gaza feriti 4 palestinesi in bombardamento israeliano

Quattro palestinesi sono stati feriti per il fuoco israeliano nella Striscia di Gaza, ha riferito a Sputnik il portavoce del ministero della Sanità locale Ashraf al-Qidra.

In precedenza Israele aveva riferito di aver compiuto un attacco aereo contro un altro gruppo di palestinesi di Gaza che avevano lanciato palloncini con sostanze infiammabili verso il confine, così come è stato attaccato il veicolo usato dai militanti palestinesi.

"Quattro palestinesi sono rimasti feriti in un attacco missilistico di un drone a nord della Striscia di Gaza," — ha detto il portavoce Ashraf al-Qidra.

Il bombardamento è stato compiuto contro una torre di osservazione in prossimità del confine. In passato l'esercito israeliano aveva diffuso video su come i palestinesi lanciavano i palloncini infiammabili da queste strutture.

I palloni o aquiloni che volano attraverso il confine hanno l'obiettivo di bruciare ettari di terreni agricoli e boschi.

Gli israeliani li considerano parte della campagna terroristica palestinese e in risposta ricorrono a sanzioni economiche e alla forza e minacciano un'operazione militare su larga scala nella Striscia di Gaza.